Nell'ambito dell'evento "Di Padre in figlio", organizzato dalla Curva Nord e dalla Lazio allo stadio Olimpico, Simone Inzaghi ha analizzato la stagione appena conclusa. Una doppia sensazione, dopo un finale amaro, queste le sue parole in zona mista: “È stato un gran bell’evento. Ho rivisto amici che non vedevo da molto tempo e sono molto contento. È stata una bella rimpatriata. Questo finale di stagione mi lascia una doppia sensazione. Da un lato c’è grande rammarico per come è finita, non meritavamo di rimanere fuori dalla Champions perché abbiamo fatto un ottima cavalcata però il campo ha detto questo e lo dobbiamo accettare. Ci sono stati errori nostri ed errori non nostri sotto gli occhi di tutti. La seconda sensazione è quella che abbiamo fatto grandissime cose, abbiamo vinto una supercoppa e abbiamo vissuto tante emozioni con i nostri tifosi. Nell’ultima partita la cornice di pubblico è stata stupenda e spero il prossimo anno di ritrovarli compatti. Mi auguro che sia solo l’inizio”. Un accenno alla questione de Vrij: “Dovremmo essere bravi a sostituire De Vrij, non sarà facile ma lo stiamo facendo già da diversi giorni. Cercheremo di migliorarci e la società farà di tutto per farsi trovare pronta”.