è da sempre particolarmente attento a certi equilibri e molto probabilmente anche questa volta si affiderà a una vecchia legge del calcio che però, per l'occasione, non si rifà all'ultima partita giocata, quanto all'acquisiti verso i rossoneri, scorie accumulate in campionato, che avevano. Perché questo è quello che è accaduto la passata stagione., che a metà corsa ha già staccato il gruppone. Rossoneri e nerazzurri raccolgono le briciole, cadono e si rialzano, mostrandosi fragili e pieni di lacune. Dunque, è tempo di affidarsi alle certezze. E da lì ripartirànonostante sia l'uomo più chiacchierato del momento. Il tecnico nerazzurro si fida della tenuta mentale dello slovacco, capiremo presto se a torto o ragione. E, che finora ha portato avanti la baracca.INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.