, alla vigilia del derby contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni:"Abbiamo preparato un piano partita, viste le ultime nostre partite e quella di Supercoppa. Ci siamo allenati tutta la settimana con grande determinazione e attenzione"."La data è la stessa del derby dell'anno scorso. A prescindere, il derby di domani è una grande opportunità e dobbiamo far di tutto per coglierla"."Ho sempre pensato e credo che si giochi la domenica per come ci si allena, ma a noi ultimamente non è riuscito. Questa è stata un’ottima settimana"."È abbastanza facile: in partite così importanti gli episodi possono decidere la gara e a Riyad abbiamo subito gol su tre palle inattive. Lo abbiamo studiato e dovremo fare meglio domani"."L'Inter arriva meglio, ha fatto meglio anche l'anno scorso nelle coppe. In campionato abbiamo fatto meglio noi ed abbiamo ancora la possibilità di dimostrare di essere meglio di loro anche quest’anno"."Le critiche non sono eccessive, ci stanno tutte. Solo i mediocri non ammettono certi errori, noi possiamo fare molto meglio ed io posso aiutare la squadra in modo differente. Ho detto oggi ai giocatori che rimango sempre più convinto di allenare un gruppo speciale, perché nelle difficoltà altri giocatori hanno altri atteggiamenti rispetto a quelli che abbiamo noi qui a Milanello. Il mio Milan non è finito, ma dobbiamo dimostrarlo"."Non è mai mancata unione di intenti. Tutto ciò che è successo in questi anni è stata una scelta. Ora abbiamo scelto di capire i nostri errori e fare meglio. Dobbiamo dimostrare di non aver perso il nostro spirito"."Zlatan ha un importanza tangibile e forte. Ieri si è allenato 10 minuti e le due partite con il Tottenham arrivano presto ed ora non abbiamo garanzie su quando sarà al 100% per aiutare la squadra. Io mi auguro con tutto il cuore che torni ai suoi livelli... Pochi farebbero ciò che sta facendo lui per tornare dopo un infortunio del genere, sopportando il dolore e la fatica. Non avendo garanzie, non potevo fare altra scelta e gliel'ho comunicato giorni fa..."."C'è una regola nel calcio: chi vince festeggia, chi perde... sta zitto e subisce. Dobbiamo cercare di cambiare l'ordine delle cose che sono successe ultimamente"."No, non è assolutamente è così. Sarebbe più facile se avessi litigato con un giocatore, ma è il contrario. È un gruppo che sta lavorando per tornare al proprio livello. Siamo un grande compatto e consapevole delle nostre forze"."Per mentalità non puoi giocare una partita pensando di pareggiarla. Noi cercheremo di vincere e vogliamo fare una grande partita. Ci avvicineremmo soltanto al risultato peggiore così"."Non credo che ce ne fosse bisogno, perché parliamo di un mese fa... Siamo concentrati solamente sul tornare quel tipo di squadra"."La zona Champions è un obiettivo importante, non va dato per scontato. Poi basta vedere le classifiche in Europa per. vedere che è il Napoli che sta facendo qualcosa di impressionante. Con le altre siamo lì e, comunque, c'è ancora la Champions"."Non lo so, cioè lo so ma non te lo dico"."A Dubai abbiamo avuto qualche infortunio di troppo e serviva mettere benzina sul fuoco. Bennacer e Tomori hanno avuto due piccoli problemi che pesano ora che si gioca tanto. Poi c'è tanta mancanza di qualità e non di condizione fisica in questi risultati negativi"."Si è inceppato, bisogna cambiare qualcosa e questo ho in mente di fare"."Ho stimolato i ragazzi. Tutte le partite con l'Inter sono state particolari e noi dobbiamo incidere sugli episodi, con attenzione determinazione, qualità e tanto cuore"."Io ci parlo tutti i giorni, credo che abbia parlato con i compagni. Come sempre sa andare sulle situazioni giuste"."Abbiamo grande rispetto. Abbiamo lavorato per dimostrare chi siamo e tornare alla vittoria. Si era inceppato qualcosa ma ora è tempo di riavvolgere il nastro"."Non lo so e non mi interessa"."Un mio prof diceva sempre che non esistono scorciatoie per far fatica. Noi in questo momento dobbiamo fare fatica"."Ci vuole una squadra ordinata"."Non è che siccome ho vinto lo Scudetto non posso essere messo in discussione, ma questo mi fa mettere di più nel mio lavoro per fare meno errori possibili".