, il turnover che non ha prodotto danni,che non sarà un fenomeno ma è pur sempre campione d’Europa e, per lo meno, vale De Vrij., come avevano fatto i laziali nella passata stagione.che ha segnato il primo gol e fornito l’assist per il secondo.per dare un turno di riposo a Lautaro Martinez che si era spremuto con il Torino. Giusto riproporre Gosens. Giusto mettere Mkhitaryan.e se Onana ha passato una serata molto tranquilla, è stato molto pronto, nel finale, a deviare un colpo di testa di Bassey (entrato al 72’ per Chory).(Bucha espulso per un fallo criminale su Barella), ma, paradossalmente,e l’attenzione messa in campo è stata massima.Ora, è vero che il gol di Dumfries, è arrivato nove minuti dopo l’espulsione, ma è altrettanto vero che la squadra di casa è stata più pericolosa quando è rimasta senza Bucha. A stroncarla ha provveduto un contropiede micidiale (tre contro uno) orgnizzato da Dzeko e sfruttato alla perfezione da Dumfries.(Bayern e il derby) e aveva lasciato scorìe nella gara vinta, senza merito, con il Torino,e il centrocampo ha trovato una solidità che aiuta anche il reparto arretrato. Sono convinto che alternare i portieri, non nella stessa competizione, ma in due diverse, li renda competitivi senza alterarli emotivamente, come ha dimostrato Handanovic proprio con il Toro.Inter ha cercato di muovere velocemente la palla per andare in verticale. Tuttavia, senza un episodio, magari da calcio da fermo, era difficile pensare di andare in vantaggio. Prima c’è stata una punizione di Brozovic (sulla barriera) e poi, da un calcio d’angolo, Acerbi, in una delle scorribande offensive, ha girato in porta debolmente.Così Barella, con uno dei suoi lanci illuminanti, ha trovato Gosens in sovrapposizione interna (il tedesco si era spostato al centro). Gosens ha toccato corto per Correa e quest’ultimo, ha allargato opportunamente a sinistra, dove si era appostato Dzeko in posizione di sparo. Il suo destro, sul palo lontano, non ha lasciato scampo al portiere Stanek.Il raddoppio sembrava cosa fatta al 42’ con un contriopiede articolato da Correa e chiuso prima da Dzeko e poi da Mkhitaryan con due tiri respinti., quando Stanek ha replicato con due parate alle conclusioni di Gosens (testa su cross di Bastoni) e di Dzeko (tiro piazzato). I nerazzurri che, fino all’intervallo, avevano sventrato la fascia destra, hanno attaccato anche da sinistra, ma i cross non venivano raccolti opportunamente né dagli attaccanti, né da Dumfries (colpo di testa alto).Incredibilemte viene ammonito anche Bastoni che, del tutto maliziosamente, aveva chiesto il rosso. Se i calciatori pensassero a fare più i calciatori, tutti ne trarrebbero vantaggio. Invece, Simone Inzaghi, ha dovuto inserire D’Ambrosio e mettere mano ad un reparto che sarebbe rimasto intoccato fino alla fine.Poi (69’) è scattato il contropiede di Dzeko che ha fatto tutto da solo, compreso l’ìassist, più difficile, ma illuminante, per Dumfries a destra. L’olandese ha controllato e messo nel sacco.Il resto è stata accademia. Inzaghi ha fatto tre cambi (Lautaro Martinez per Correa, Calhanoglu per Mkhitaryan, Gagliardini per Barella) pensando a Udine e uno (Asllani per Brozovic) con l’intento di far assaporare la Champions all’esordiente. A parte una deviazione di Onana, tutto sotto controllo.VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel (32' st Holik), Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach (31' st Ndiaye), Bucha; Sykora (27' st Jirka), Vlkanova (40' st Cermak), Mosquera; Chory (27' st Bassey). A disposizione: Tvrdon, Jedlicka, Tijani, Pilar. Allenatore: Bilek.INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni (19' st D'Ambrosio); Dumfries, Barella (28' st Gagliardini), Brozovic (39' st Asllani), Mkhitaryan (28' st Calhanoglu), Gosens; Correa (28' st Lautaro), Dzeko. A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Dimarco, Darmian. Allenatore: InzaghiARBITRO: Scharer (SVI)MARCATORI: 20' pt Dzeko (I), 25' st Dumfries (I)NOTE: Ammoniti: Espulso Bucha (V) al 16'st per gioco falloso. Sykora, Kalvach, Jemelka (V); Bastoni, Gagliardini (I). Recupero: 0' pt, 3' st.