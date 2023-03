Con Simone Inzaghi sta trovando poco spazio ma Kristjan Asllani ha tutta la fiducia dell’Inter. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



"L'albanese paga sicuramente la giovane età, visto che il 9 marzo compirà solo 21 anni, e forse anche la preferenza di Inzaghi di andare sul sicuro. Questa sarà una stagione di apprendistato per lui, certo stupisce un po’ che da 4 gare non metta piede in campo. Ad ogni modo, la fiducia della società nei suoi confronti è assoluta: Asllani, insomma, sarà il regista del futuro. Magari al fianco proprio di Çalhanoglu. E magari senza più Brozovic... Lo scopriremo la prossima estate".