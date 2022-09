La Gazzetta dello Sport giudica con un 5 in pagella la guida di Simone Inzaghi dalla panchina. La sua Inter ha già incassato 8 gol in 5 partite di campionato. Questo il commento della “Rosea”



“Molto ci saremmo aspettato, ma non che l'Inter franasse sulla difesa o meglio sulla fase difensiva. In 5 giornate ha incassato 8 gol, un quarto del totale delle reti prese nel campionato scorso (32). Una slavina inaccettabile”.