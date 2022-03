A testa alta. L'Inter esce con onore dalla Champions League, ma per continuare a costruire una mentalità sempre più vincente non si può e non si deve mai accettare un'eliminazione col sorriso. Anche quando, come in questo caso, arriva contro una squadra più forte. Il Liverpool ha confermato la propria superiorità, specialmente in panchina. Dove ovviamente Simone Inzaghi non può avere la stessa esperienza internazionale di Jorgen Klopp, il quale può contare su più riserve di alto livello.



E qui c'è l'unico grande rimpianto, più della squalifica di Barella e dell'espulsione di Sanchez. A proposito, nulla da rimproverare all'attaccante cileno: un calciatore trasformato rispetto a quello indolente che si sentiva superiore e giochicchiava con inutili finezze fine a se stesse. Rischiare di lasciare i compagni in inferiorità numerica è un rischio da mettere in conto quando si gioca con la grinta messa in campo ieri sera ad Anfiled.



Tornando ai cambi, Inzaghi ha inserito D'Ambrosio, Darmian, Gagliardini, Vecino e Correa. Non rischiando i due elementi migliori che aveva in panchina: Dzeko e Gosens. Perché? Volerli preservare per il posticipo di domenica sera a Torino non può essere una giustificazione valida quando si gioca una competizione così importante come la Champions League, specialmente nella fase a eliminazione diretta. Detto ciò, vanno comunque fatti i complimenti a Inzaghi per aver riportato l'Inter agli ottavi e aver giocato alla pari con i Reds.



Dall'altra parte a fine partita Klopp ha fatto i complimenti a tutta la squadra nerazzurra. In particolare il tecnico tedesco ha apprezzato tre "leoni", uno per reparto: Skriniar in difesa, Brozovic a centrocampo e Lautaro in attacco. Loro, così come il grande assente Barella, hanno tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante e fare bella figura anche in una big europea come il Liverpool. Ma per fortuna sono dell'Inter, che oggi compie 114 anni: auguri.