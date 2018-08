Inzaghi prova a rianimare la Lazio. La squadra biancoceleste ha iniziato la stagione come aveva concluso la precedente: una rimonta subita dopo essere andata in vantaggio. Il gol di Insigne ha mandato a picco i sogni di gloria della prima giornata in casa. Il mister, come riporta il Corriere dello Sport, in vista della gara contro la Juventus, dovrà lavorare molto sulla testa dei suoi giocatori per provare a togliere paura e insicurezze. Già ha vomicniato: ieri lungo discorso nello spogliatoio per provare a smuovere gli animi. Un retroscena indicativo di un momento in cui bisogna risollevarsi in fretta.