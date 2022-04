L'allenatore, Simone, ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida vinta contro la"Possiamo rincorrere il Milan e il Napoli. Abbiamo perso dei punti che cercheremo di guadagnare nelle ultime 8 partite da qui alla fine. È ancora lunghissima, i favoriti sono altri, ma qualcuno dirà che siamo ancora noi"."Sono mancati risultati nelle ultime partite abbiamo avuto giocatori fuori importanti che hanno avuto anche gli altri".L'Inter non vinceva qui allo Stadium da 11 anni e ci dà tanto orgoglio. È solo una tappa che ci riavvicina a Napoli e Milan"."Io ho un contratto di due anni che la società mi ha chiesto di prolungare. Io ho chiesto di aspettare fino alla fine perché i contratti valgono quel che valgono. 7 mesi sono stati cancellati. Sento la fiducia della società, dei tifosi, della curva. Sono contentissimo di quello che è stato fatto. 7 mesi abbiamo fatto talmente divertire che qualche critica è venuta fuori. Siamo da 30 anni nel calcio e sappiamo quali critiche sono costruttive e quali sono create ad arte".Il calcio di rigore c'era, era già gol sulla ribattuta e non doveva essere ripetuta. Io ho lanciato la casacca all'andata e sono stato espulso (Allegri ha lanciato la giaccia ndr.), quindi sono stato calmo e ho scelto di andare avanti"."Primo tempo c'era fallo netto su Handanovic sulla traversa. Nel secondo tempo c'è stato il palo di Zakaria, poi non abbiamo concesso niente"