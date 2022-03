"Io a Bologna avrei voluto giocare il 6 gennaio, ma non ci hanno dato questa possibilità. Ora c'è un ricorso in corso e quindi noi come Pioli siamo in attesa di capire quando potremo recuperare questo match...". Così l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha risposto a distanza durante la conferenza pre-Liverpool a quello del Milan, Stefano Pioli sulla polemica della data del recupero per Bologna-Inter rinviata il 6 gennaio e ancora senza data per il recupero.