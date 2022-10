Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky al termine della sfida vinta 3-0 contro la Sampdoria."Stiamo bene, la squadra è in fiducia e stiamo ottenendo vittorie convincenti. Però dobbiamo continuare, il campionato corre veloce e nesusno rallenta. Il nostro mese di ottobre è stato quasi perfetto."Non so scegliere la giocata migliore. Io mi diverto a vedere questa squadra giocare. Tengono le distanza nonostante si giochi ogni 2 giorni e mezzo"."Stiamo recuperando piano piano i giocatori che avevamo fuori e questo è positivo perché quando un allenatore può scegliere è sempre meglio"."Chiaramente il calendario bisogna guardarlo e da qui alla sosta abbiamo partite difficili e impegnativi. La classifica però non va guardata, va guardata relativamente. Noi abbiamo sbagliato le altre no. In tante stanno correndo. Abbiamo queste 3 partite che mancano più il Bayern Monaco"."Calhanoglu sta facendo molto bene. Quando ho capito che l'infortunio di Brozovic era serio e noi eravamo in un momento di difficoltà, dopo la partita con la Roma ho pensato ad Hakan perché ha caratteristiche importanti, gli piace giocare la palla. Asslani sta crescendo piano piano e Brozovic non lo ho ancora e difficilmente ci sarà nella prossima, spero di riaverlo domenica (contro la Juve ndr.). Quando li avrò entrambi farò una scelta, sono pagato per questo"."Correa sa che ho fiducia in lui. Quando è stato bene ha fatto cose importanti. Ha avuto un problemino, ora è rientrato, ma il ragazzo ha grandissima personalità e deve solo lavorare come sta facendo giornalmente. Sa che all'Inter c'è grande concorrenza e sarà un valore aggiunto da qui alla fine".