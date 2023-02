Simone Inzaghi intervistato da Sky Sport ha presentato la sfida che vedrà l'Inter affrontare il Bologna



DEFEZIONI - "Giocando così tanto è normale che ci sia turnover, abbiamo qualche defezione ma capita a tutte le squadre. Massima fiducia per chi giocherà contro una squadra non semplice, in salute e che sta facendo bene"



BROZOVIC - "Sappiamo tutti l'importanza che ha nella squadra, è entrato bene col Porto. Ho fatto delle valutazioni, Acerbi e Barella partono fuori perché sono quelli che hanno giocato di più nell'ultimo periodo, speriamo che Skriniar e Dimarco siano a disposizione per la prossima"



LO SCUDETTO PERSO - "E' un ricordo ma non ricordiamo che nelle ultime 11 l'anno scorso abbiamo fatto 10 vittorie. Veniamo qua con il ricordo ma per dare continuità ai risultati attuali"