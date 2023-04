Eppure c’è chi è sicuro che sia già tutto scritto. Anche se un po’ meno perfetto, Inzaghi resta il capro espiatorio per giustificare il pessimo campionato dell’Inter (pessimo: perché 11 sconfitte non meritano aggettivo più dolce),(con la Sampdoria, con l’Empoli, due volte col Monza, a Salerno, a Spezia) ma fatti i conti, in classifica ha solo 2 punti meno del Milan, che ha lo scudetto sul petto.E poi a Oporto e a Lisbona e anche prima del ritorno col Benfica. Ha sempre vinto, ha scavalcato il pericolo, ma resta indiziato all’esonero. Metti che domenica l’Inter non vinca a Empoli e riparte il ritornello, anche se ormai dev’essere chiaro a tutti che sarà lui a sfidare Pioli per un posto al galà di Istanbul.Dumfries è più forte di Hakimi? Dimarco è meglio di Perisic? L’attuale Lukaku vale quello di due anni fa?Eppure Inzaghi è arrivato in semifinale di Champions, mentre Antonio Conte, che ancora in molti rimpiangono, è uscito due volte ai gironi (la seconda addirittura da ultimo, via maestra per vincere lo scodetto).dicendo che il club non era più all’altezza delle sue ambizioni, sue di Conte. C’era da chiedergli i danni per la rottura del contratto equelli che non serve passare da Coverciano per vedere: i cambi, il modulo unico, l’atteggiamento tattico che non aiuta Lukaku.Di Bastoni che si fa saltare sul naso da Bonaventura, di Onana che non s’accorge della stella filante che a Salerno scende dalla luna, di Lukaku che sbaglia gol impossibili da sbagliare, tipo quello alla Fiorentina o ancora a Salerno? E questo solo per parlare delle ultime partite.per non dire di Correa, ché tanto anche il Tucu finisce in carico tra le colpe di Inzaghi.Inzaghi è solo, lui col suo staff e la sua famiglia e infatti dopo Oporto fu chiaro: «Parlerò quando sarà il momento, lo devo a chi mi vuole bene».soprattutto all’Inter, che non fa mercato da 2 anni. Ora probabilmente non gli basterà nemmeno la qualificazione Champions. Lui ha un contratto e non se ne andrà. Se non lo vogliono più, devono avere la forza e il coraggio di mandarlo via. E di sicuro con un altro allenatore e qualche giocatore a parametro zero l’Inter vincerà lo scudetto. O no?