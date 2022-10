L'allenatore, Simone, ha parlato a Prime Video nel post partita della sfida pareggiata contro il"Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita contro un avversario di grande valore. Abbiamo creato tanto, soffrendo tutti insieme".Avremmo potuto chiudere il girone con due turni di anticipo, speriamo di regalare ai tifosi questa soddisfazione col Viktoria Plzen".Dovevamo avere coraggio e non abbiamo mai rinunciato a giocare, abbiamo creato tanto poi abbiamo subito il gol a fine primo tempo. Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli perché sapevo che avremmo creato tanto"."La mia riflessione era dovuta al fatto di avere due attaccanti a disposizione, se no non ci avrei pensato. Lautaro e Dzeko ci hanno aiutato tantissimo per questo pareggio che poteva essere vittoria, ora abbiamo questa chance per andare agli ottavi nel girone più difficile"."Non ho dubbi, da 15 mesi sono qui e da 15 mesi i tifosi ci accompagnano sempre. Però prima dobbiamo pensare alle sfide con Salernitana e Fiorentina".Poi a Sky"Chi torna per la Salernitana? C'è speranza sia per lui che per Correa- Meno per Brozovic, ma sono tre giocatori fondamentali per noi".Infine in conferenzaC’è rammarico per quello che abbiamo creato, avremmo chiuso il discorso con qualche giornata di anticipo e sarebbe stato importantissimo visto il calendario. Ma ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo giocato due grandi partite contro il Barcellona"."“Volevamo vincere per entrare nella storia. Siamo comunque soddisfatti per la partita ma ci manca l’ultimo passo davanti ai nostri tifosi contro il Victoria, ma adesso c’è il campionato”.“Abbiamo giocato a viso aperto, alla vigilia avevo pensato di rinunciare a uno dei due attaccanti ma poi avrei mandato un segnale sbagliato alla squadra e Dzeko e Lautaro sono stati bravissimi a giocare una grande partita, migliore rispetto a San Siro. Abbiamo limitato il Barcellona con compattezza e gruppo”.“In Spagna sanno apprezzare il mio lavoro, difficilmente il Barcellona ha perso e pareggiato due partite contro la stessa squadra ai gironi. Si ricorderanno dell’Inter a lungo”.