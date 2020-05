Non che ci volessero. Però, se lo dicono loro la speranza che possa accadere diviene più rotonda, solida, nonostante dagiungano notizie inquietanti sulla (non) trattativa di cessione della Roma., con la 'C' che inevitabilmente diventa una 'G'. Avete presente no? “Luca” che diventa “Luga” e così via. Fonseca ha detto che farà di tutto per tenerseli stretti. Chiaro che qui, parlando di, come si diceva una volta. Oggi si dice che 'sono un fattore' (insopportabile...) e in ogni caso, problemi fisici dell'armeno a parte, s'è visto che razza di Roma sia quando 'Mighi' sta bene e s'accende, incendiando il gioco offensivo della squadra.nostro, ha rincarato la dose:Il pensiero disi conosce da tempo: lui vorrebbe giocatori con la G maiuscola (non come quella di 'Luga', maiuscola sul serio) e ricordiamo tutti il nervosismo delsu questo tema. D'altra parte, giocare in Serie A e puntare alle prime posizioni con il solo giovin talento non porta lontano. Almeno qui da noi. Non siamo indove puoi fare mirabilie con una squadra di 'sbabbatelli', come direbbe Abatantuono. Detto che quella squadra aveva ie gliSe fosse possibile, partirei con una raccolta di firme, un sondaggio, un flash mob per tenerli entrambi, ci mancherebbe. Anzi, per tenerli tutti e tre (oh, non facciamo scherzi con Edin!).E allora eccoci qui a confessare timori e paure sulla Roma che sarà. Detto che se si tornerà a giocare, in ogni caso centrare la piazza Champions (quella che porta la grana) sarà complicatissimo e se non si tornerà a giocare, quella piazza non è cosa giallorossa. Quindi, già così il rischio di ridimensionamento c'era. Figuriamoci adesso. Però, aspettiamo di vedere cosa accadrà, con la speranza di tenerci. E se per questo, dovrà essere sacrificato qualche giovinotto di talento (maieh! E manco!), lo si faccia a malincuore. Perchè è vero che il calcio è futuro, ma il calcio è anche e soprattutto adesso. E adesso servono più che mai Chris e 'Mighi'. Almeno per me.