Paolo Maldini ha detto che a Rafael Leao conviene rimanere al Milan, lei che ne pensa? Questa una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan, che parla del portoghese, domani assente per squalifica: "Sono perfettamente d'accordo. Tutto quello che dice Maldini... Il giocatore ne è consapevole? Per quello che sta dimostrando, assolutamente sì; è molto volenteroso e disponibile: sta facendo tutto al meglio".