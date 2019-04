Che piaccia a mezza Europa, ormai, non è più un mistero: Kalidou Koulibaly è in cima alla lista dei desideri di parecchi top club, con il Real Madrid che su tutti sarebbe pronto ad un'offerta monstre per il senegalese in caso di partenza di Varane. A tranquillizzare, però, il Napoli, ci pensa Zinedine Zidane in persona, che nella conferenza stampa di vigilia al match contro il Valencia, ha commentato così le voci sul futuro del centrale madrileno: "Non immagino neanche un Real Madrid privo di Varane. E' un tassello importante, qui sta bene e non mi ha comunicato nulla di particolare. Conta solo la sua volontà, ha vinto tanto e lo ha fatto nel miglior club al mondo. Spero che resti".