Incredible: With demonstrations roiling Iran, Iranian National team cover Iranian logos during national anthem ahead of final game before World Cup. A courageous public show of support for the Protestors. Football as a force of good pic.twitter.com/L4up43xKpE — roger bennett (@rogbennett) September 27, 2022

, ragazza arrestata e poi ammazzata per aver indossato male l'hijab, il velo utilizzato dalle donne musulmane:e non stanno mancando purtroppo i ripetuti episodi di repressione. Le stime ufficiali riferiscono al momento ditra i quali quelli di 20 giornalisti, circostanze che stanno generando una fortissima preoccupazione nella comunità internazionale e posto l'ONU in stato di allerta.della nazionale (il famoso Team Melli), che si sono schierati apertamente contro la Guida Suprema del Paese, Ali Khamenei.Ritiratosi nel 2014, Karimi sta utilizzando la sua grande popolarità in Iran e sui social networkUn esempio quello del vincitore di un Pallone d'oro asiatico - autore più volte in passato di gesti eclatanti contro il regime -Che ha deciso a sua volta di utilizzare un canale molto seguito come Instagram per diffondere un messaggio ai suoi followers: "". I messaggi sono stati successivamente cancellati dalle autoritò iraniane, ma quello di Azmoun è stato il la per qualcosa di ancora più grande.- In occasione infatti dell'amichevole di oggi contro il Senegal, ultimo test prima della partecipazione al Mondiale in Qatar,Una presa di posizione ferma ed efficace, che ha impiegato pochissimo tempo per fare il giro del web, che dimostra come la protesta nei confronti del regime di Teheran si stia allargando a macchia d'olio, fino al mondo del calcio.