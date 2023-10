Derby di mercato per Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano, 31 anni, è in scadenza di contratto col Porto a giugno 2024. Ma potrebbe cambiare squadra già a gennaio, quando Inter e Milan torneranno a contenderselo dopo averlo trattato invano nello scorso mercato estivo.



CONFERME - Il vice ct dell'Iran, Rahman Rezaei (ex difensore di Perugia, Messina e Livorno) ha confermato a Sportitalia: "Ad agosto era pronto ad andare al Milan. Ho parlato con lui del suo futuro, è arrivato il momento di lasciare il Porto. Si sente pronto a fare il salto di qualità in una grande squadra, già a gennaio se ci sarà la possibilità. Gli ho riportato le voci di mercato sull'Inter e lui mi ha fatto capire di essere concentrato a fare il massimo in questi mesi per poi andare via. L'ipotesi nerazzurra gli piace tantissimo, era contentissimo della notizia. L'Inter è in testa alla classifica, gli piacerebbe molto andare in una squadra così forte. Poi ci saranno sicuramente anche altri club. Quando ti cerca una finalista di Champions League, tutte le altre si allertano e si chiedono come mai lo vogliano. Può fare benissimo in coppia con Lautaro Martinez, un attaccante fortissimo. Entrambi sanno tenere palla e far salire la squadra, Taremi lo vedrei bene a giocargli intorno. Nel caso deciderà Inzaghi".