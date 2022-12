Amir Nasr-Azadani, ex calciatore iraniano di 26 anni, è stato condannato a morte per aver preso parte alle proteste contro il regime. A riferirlo è la BBC. L'accusa nei suoi confronti è di essere uno dei 9 imputati nel caso in cui tre agenti di sicurezza sono stati martirizzati durante i disordini del 25 novembre. Amir Nasr Azadani è stato arrestato il 27 novembre. Il tribunale di Isfahan è accusato di "appartenere a bande illegali che operano con l'intento di colpire la sicurezza del paese e della società e crimini contro la sicurezza".



Alcuni ex atleti e calciatori iraniani, tra cui Ali Karimi e Mehdi Mahdavikia, hanno chiesto il rilascio del giovane atleta. Azadani, che ha giocato in diversi club della Serie A iraniana, è stato costretto a fermarsi negli ultimi anni per problemi fisici.