L'Iran ha vinto 14-0 contro la Cambogia, ma la notizia non è questa. Per la prima volta dopo 40 anni di regime khomeinista, grazie alle pressioni della Fifa dopo il suicidio di Sahar Khodayar, è stato consentito alle donne di entrare in uno stadio. L'Azadi di Teheran ha accolto 3500 donne, che hanno colorato gli spalti con striscioni e cappelli verdi-bianchi-rossi. Molto più rumorose degli uomini, presenti sui 4 mila in un impianto da quasi 80 mila posti.



Tutto ciò non è bastato a placare le polemiche: su Twitter è stato lanciato l'hashtag #WakeUpFifa (svegliati Fifa) per invitare a eliminare la quota per le donne e Amnesty International ha definito l'iniziativa della federcalcio iraniana "un colpo pubblicitario cinico".