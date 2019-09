Il presidente della Fifa, Intantino ha firmato un comunicato ufficiale sul divieto d'ingresso negli stadi alle donne in Iran: "Spero che la Federazione iraniana e le autorità iraniane siano state ricettive alle nostre ripetute chiamate per affrontare questa situazione inaccettabile. Li ho contattati più volte nel recente passato e così anche l'amministrazione Fifa. Al momento abbiamo una delegazione di membri della Fifa in Iran e non vedo l'ora di ricevere buone notizie da loro. La nostra posizione è chiara e ferma: le donne devono essere autorizzate negli stadi di calcio in Iran. Comprendiamo che ci sono passi e processi che devono essere presi prima che ciò avvenga in modo corretto e sicuro, ma ora è il momento di cambiare le cose e la Fifa si aspetta sviluppi positivi a partire dalla prossima partita in casa in Iran a ottobre".