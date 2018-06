Iran-Portogallo 1-1



MARCATORI: 44′ pt Quaresma (P), 46′ st Ansarifard (I)



IRAN (4-1-4-1) – Beiranvand; Rezaeian, Pouraliganji, Hosseini, Hajsafi (11′ st Mohammadi); Ezatolahi (30′ st Ansarifard); Jahanbakhsh (23′ st Ghoddos), Ebrahimi, Amiri, Taremi; Azmoun. Allenatore: Queiroz

​

PORTOGALLO (4-4-2) – Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Quaresma (23′ st Bernando Silva), Adrien Silva, William Carvalho, Joao Mario (33′ st Joao Mario); Ronaldo, André Silva (48′ st Gonçalo Guedes). Allenatore: Santos



ARBITRO: Enrique Caceres Villafane (PAR)



NOTE: Ammoniti Guerreiro per fallo tattico da atterramento (31′ pt), Hajsafi per atterramento in area da rigore (11′ st), Azmoun per proteste (13′ st), Quaresma per fallo di reazione (18′ st), Cristiano Ronaldo per gomitata (31′ st)