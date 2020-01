Continua l'opera di restyling del Milan che non si è fermato all'arrivo di Zlatan Ibrahimovic in attacco, ma ha aggiunto anche un doppio colpo Begovic-Kjaer per blindare la difesa. Eppure Stefano Pioli non cambia e si affida ancora alla coppia di centrali formata da Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio.



Proprio il centrale argentino, dopo un inizio complicato, si è rivelato il miglior partner di reparto del capitano rossonero, ha trovato condizione e serenità e il suo rendimento in campo lo dimostra al di là degli svarioni che hanno coinvolto l'intera squadra in questa stagione.



Il merito? E' anche di Irene Gonzalez Toboso storica compagna del difensore con cui ha avuto due figli e che lo sta accompagnando nella sua avventura milanese. Bella da togliere il fiato, come le foto che ha scattato in vacanza in Marocco. Dopo la gravidanza è tornata più in forma che mai e noi ve la mostriamo nella nostra gallery.