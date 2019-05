Molti di voi se la ricorderanno quest'estate in Russia, sugli spalti degli stadi dei Mondiali, a fare il tifo per la sua nazionale. Irina Dreyt, bellissima modella originaria di Mosca da allora ha letteralmente visto esplodere il proprio profilo instagram merito anche di Mavrin Studios società che co-gestisce e che aiuta le star del web.



Il calcio le è servito come trampolino e oggi la splendida Irina si diverte in giro per il mondo, spesso e volentieri in bikini, deliziando i suoi follower e non solo. Rumors raccontano infatti che oltre ad essere bellissima sia anche una delle modelle più corteggiate di Russia e i fan fra i calciatori non mancano. Eccola nella nostra gallery.