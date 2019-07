Fidanzate storiche di calciatori e sportivi, liason confermate, smentite, addirittura piccoli scandali che coinvolgono i potenti del mondo del calcio. Adriana Lima e Irina Shayk sono due delle donne più sexy e belle del pianeta e la rivista Vogue ha scelto di dedicare a entrambe e insieme, la propria copertina.



Le due hanno da sempre un legame particolare con il mondo dello sport e del calcio in particolare. Adriana è l'ex-moglie del cestista Marko Jaric e gli è stato affibbiato più di un flirt con calciatori brasiliani tra cui anche Neymar. Irina è invece la storica ex di Cristiano Ronaldo, ma nel corso degli anni le è stato anche attribuito uno scandalo sessuale con l'ex presidente della Fifa Joseph Blatter poi smentito da tutte le parti.



E ora le due, entrambe tornate single dopo la fine delle rispettive storie (quella della russa con Bradley Cooper ha riempito pagine e pagine dei rotocalchi) si sono prestate, insieme per una copertina e un servizio già ribattezzato 'lesbo chic' con abiti in stile bondage firmati da Versace. Pose provocanti, sguardi ammiccanti e tanto altro per scatti ad alto tasso erotico. Ecco le foto nella nostra gallery.