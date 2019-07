Fra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sembra essere riscoppiato l'amore. O meglio, i due sembra stiano provando a tornare insieme dopo la separazione anche e soprattutto per il bene del figlio Maddox.



Da tempo sono riapparsi like e commenti social alle foto dei due con Boateng che non perde occasione per commentare e citare la bella modella ed ex-velina. Ma c'è di più perché l'ultimo commento ha lasciato tutti di stucco.



Melissa ha infatti postato una foto al termine di un allenamento con una bottiglietta d'acqua incastrata.... proprio lì nei pantaloni. E Boateng l'ha ripostata nelle sue stories con il commento: "Vorrei essere quella bottiglia" abbinata a un cuore e uno smiles sorridente. Un commento diventato direttamente virale.