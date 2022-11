Il caso Cristiano Ronaldo sta dando scandalo fra Portogallo e Manchester sponda United, ma c'è chi sta riuscendo a fare meglio ed è la sua storica ex Irina Shayk che fra sfilate in passerella e spot in cui è vestita solamente da lingerie e una maxi-giacca, si è anche concessa in questo inizio di novembre una serie di scatti da Pin Up in lingerie, autoreggenti, frustini e corde da bondage. Eccoli nella nostra gallery.