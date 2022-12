Negli anni è stato accostato a Milan, Inter, Juventus e Roma. Ora per Isco si aprono altre porte in Serie A: quelle della Salernitana: secondo quanto appreso da Calciomercato.com il centrocampista, svincolato dopo la risoluzione con il Siviglia, è stato proposto al club campano. La Salernitana apprezza il profilo dello spagnolo ma l'operazione è quasi impossibile: non per le cifre, perché l'ultimo ingaggio percepito in Andalusia è alla portata (1,5 milioni a stagione), ci sono altri fattori a rendere estremamente complicato l'affare.