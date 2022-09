Le strade di Okaka e dell'Italia s'incrociano ancora. L'ex Roma, ora al Basaksehir, sarà uno dei prossimi avversari della Fiorentina nell'ostica trasferta di Istanbul per la seconda giornata di Conference League. L'attaccante ha parlato al Corriere dello Sport, ecco le sue parole.- “Non penso che i viola partano favoriti contro di noi. Non sarà una sfida decisiva ma, vincendo, potremmo allungare e andare a +5 vorrebbe dire essere vicini al passaggio del turno. Per me sarà un piacere affrontarli.. Se non spingi, in Europa fai fatica. Siamo solo agli inizi della stagione: con l’allenatore che ha, lAdesso vive un momento difficile, ma facendo leva sulle sue qualità la squadra ne verrà fuori. Su Cabral e Jovic posso dire che gli attaccanti sono così, vanno a periodi: magari devono ancora ambientarsi nella nuova realtà. Sono certo che”.- “Sono arrivato al Basaksehir e alla prima stagione sono andato in, centrando i playoff di Conference. Li abbiamo vinti e abbiamo esordito nel gruppo con un 4-0 in trasferta: fare meglio era difficile.. Ma non solo loro: penso a… elementi che in Premier erano titolari. Ma ci sono anche calciatori e allenatori italiani”.- “Spesso si parla di ambiente caldo in Turchia. In realtà noise la Fiorentina avesse giocato contro Besiktas o Galatasaray ci sarebbero stati 40mila tifosi. Ma pian piano tante persone stanno venendo a seguire anche noi”.