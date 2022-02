L'Istanbul Basaksehir, club turco attualmente quinto in classifica nella SuperLig, è pronta a rinforzarsi con un doppio colpo sul mercato.



Come riporta Tuttomercatoweb.com sono in arrivo, infatti, il ​centrocampista portoghese del Benfica Pizzi e l'esterno d'attacco dell'Aston Villa Trezeguet, reduce dalla finale di Coppa d'Africa persa con il suo Egitto. A fargli spazio oltre a Miguel Vieira, che ha rescisso, anche Carlos Ponck. Quest'ultimo si è trasferito al Rizespor in prestito fino al termine della stagione.