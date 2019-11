Chiamata decisiva per raggiungere la fase finale di Europa League: la Roma di Paulo Fonseca è impegnata alle 18.55 presso lo ​stadio Başakşehir Fatih Terim di Istanbul contro l'Istanbul Basaksehir dell'ex Inter Okan Buruk, nel match valido per la quinta giornata del Gruppo J, che vede i giallorossi provvisoriamente terzi a quota 5, dietro proprio alla capolista turchi, a quota 7, e al Borussia Monchengladbach, a 5 ma avanti negli scontri diretti. Match fondamentale dunque per i capitolini, che con una vittoria supererebbero proprio gli avversari, a prescindere dall'altra sfida tra Wolfsberger e 'Gladbach, e avrebbero la qualificazione nelle proprie mani nell'ultima e decisiva sfida dell'Olimpico contro gli austriaci. All'andata la Roma si impose per 4-0 con le doppiette di Dzeko e Zaniolo, ma da allora i turchi non hanno più perso, conquistando anche il terzo posto in campionato a - 2 dalla vetta. Tante conoscenze "italiane" nel Basaksehir: dall'ex Juve Elia all'ex Milan Robinho, fino all'ex Napoli Inler.



STATISTICHE E PRECEDENTI - ​Il match dell'andata, vinto 4-0 dalla Roma all'Olimpico alla prima giornata del Girone J, rimane l'unico precedente europeo tra le due squadre, La Roma non ha mai vinto nelle sue trasferte europee in Turchia: il bilancio dei giallorossi è di 2 pareggi e 2 sconfitte. L'ultima apparizione è datata 26 febbraio 2004 in un match valido per il terzo turno di Coppa Uefa: il Gaziantepspor si impose 1-0, ma i giallorossi ribaltarono il risultato al ritorno festeggiando la qualificazione. I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime 11 partite disputate in trasferta tra Champions League ed Europa League: il bilancio complessivo è di 2 pareggi e 8 sconfitte. Nicolò Zaniolo ha partecipato attivamente a 6 gol nelle ultime 6 partite con le coppe europee con la Roma (4 gol e 2 assist). In caso di successo il Basaksehir, che comanda il Girone J con 7 punti, conquisterebbe aritmeticamente la qualificazione ai 16esimi di finale.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



BASAKSEHIR (4-2-3-1): Mert; Caiçara, Ponc, Epureanu, Clichy; Azubuike, Mehmet Topal; Visca, Irfan, Gulbrandsen; Crivelli



ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.​



