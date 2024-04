ITA Airways dedica un aereo a Chiellini: 'Rappresenta grinta e passione del calcio italiano'

Un aereo con il nome di una leggenda del calcio italiano. Non è uno scherzo, ma un vero tributo a uno dei difensori più consistenti del recente passato della Nazionale azzurra. A pensarci è la compagnia, che nelle scorse ore ha inaugurato, ritiratosi ufficialmente dai campi da calcio solo pochi mesi fa.L'aereo viene svelato dalla compagnia aerea attraverso i propri profili social, dove posta una foto del muso del velivolo, chiaramente. Ad accompagnare la foto, le seguenti parole, che ricordano l'importante contributo del centrale ex Juve alla conquista dell'ultimo Europeo: "Un aereo che rappresenta tutta la grinta e la passione del calcio italiano. Il nostro, dedicato alla leggenda della difesa e capitano degli Azzurri a Euro 2020 Giorgio Chiellini, è pronto al decollo. Benvenuto a bordo!"

Non è la prima volta che ITA Airways inaugura un aereo dedicato a un personaggio importante del calcio o, più in generale, dello sport italiano. Prima di Chiellini era già capitato con altri personaggi di spicco del pallone azzurro come Francesco, Pablito, Alessandroe Roberto, oltre alla leggenda della Moto GP Valentino