negli ottavi di finale deglipuò essere considerata, viste le premesse,. L’intelligenza cestistica dinel difendere sul due volte MVP della NBA Jokic, la personalità nel segnare canestri importanti da parte di, la classe di, quest’anno anch’egli in NBA con gli Utah Jazz, e la serata magica di, nonché il contributo dato da ogni singolo membro della rosa, hanno permesso all’Italia di ribaltare il pronostico sfavorevole alla vigilia, vista la differenza di potenziale tecnico e di esperienza tra i due roster. Festeggiamenti meritati quindi per Pozzecco e i suoi, ora focalizzati però sullacontro una delle favorite alla vittoria della competizione, ovveroVicecampionessa olimpica in carica, la nazionale transalpina può contare su una rosa di giocatori di assoluto livello. La stella è sicuramente Rudy, centro trentenne appena trasferitosi ai Minnesota Timberwolves e trascinatore nell’ultima, soffertissima gara con la Turchia valida per gli ottavi di finale, terminata 87-86, dove ha chiuso con 20 punti e ben 17 rimbalzi e con la schiacciata decisiva nei tempi supplementari. Possiamo notare poi altri elementi di rilievo come Evan, guardia o ala piccola dei New York Knicks con un lungo percorso oltreoceano alle spalle,, pedine fondamentali nelle rotazioni del Real Madrid,, guardia o ala piccola degli Atlanta Hawks, fino ad arrivare a, “italiani” della Virtus Bologna, ed ai variIl cammino della Francia a questi Europei è stato, tuttavia, non privo di discontinuità all’interno delle prestazioni: le sconfitte nel girone contro la, alla prima gara, e, oltre all’ultima già citata sfida con la Turchia dove solo Gobert e la poca freddezza di Osman nei liberi decisivi hanno evitato la debacle, sono a dimostrazione del fatto di comeI transalpini possono vantare su una potenza sconfinata sottocanestro, con l’apporto dello stesso Gobert e di Poirier, e su esterni abilissimi nell’1 vs 1 come gli stessi Fournier e Yabusele; sarà quindi necessaria un’altra grande prova a livello di intensità difensiva., ed ha subito una pesante sconfitta un anno fa alle Olimpiadi, sempre nei quarti di finale; abbiamo anche tutti i motivi possibili per quantomeno provare a ribaltare, per l’ennesima volta, un pronostico sfavorevole, perciò forza ragazzi e regalateci un sogno.