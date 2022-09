Clamoroso a Berlino. Dopo quella in Serbia che è valsa il pass olimpico, l’Italia ottiene una nuova vittoria contro Jokic e compagni e si guadagna i quarti di finale nell’Europeo. Un risultato tanto meritato quanto inaspettato. La squadra di Pozzecco, espulso durante il match, bombarda da tre i serbi e vince 96-84.

In una gara equilibrata per tutto il suo svolgimento, a fare la differenza è il quarto quarto chiuso dall’Italia con il parziale di 28 a 18. Gran prova dalla linea da tre punti degli azzurri che chiudono con 16 su 38.



Mattatore della serata è Spissu, autore di 22 punti, bene anche Melli e Fontecchio, con 21 e 19. Per il due volte Mvp della Nba Jokic prestazione da 32 punti ma eliminazione cocente. Dopo questa impresa, gli azzurri si troveranno ora la Francia ai quarti di finale.