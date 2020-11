La Nazionale continua a recuperare i pezzi in vista degli impegni di Nations League di domenica contro la Polonia e di mercoledì prossimo contro la Bosnia. Nella serata di oggi sono attesi a Coverciano il difensore della Lazio Francesco Acerbi e il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, che hanno ricevuto l'autorizzazione ad interrompere l'isolamento fiduciario resosi necessario per le positività al Covid riscontrate all'interno delle rispettive squadre.



Si fa ancora attendere invece lo juventino Federico Chiesa, che non ha ancora recuperato dal problema muscolare che gli ha impedito di scendere in campo nell'ultimo match di campionato contro la Lazio. Il giocatore, in accordo con la Federcalcio, continua a lavorare a Torino e nel fine settimana sarà fatto il punto, per capire se potrà aggregarsi al gruppo azzurro per la partita contro la Bosnia della prossima settimana.