Oggi ad Amburgo l'Italia del calcio intesa come Nazionale capirà il suo prossimo destino. Sì perché a partire dalle 18 si terrà il sorteggio della fase a gironi del prossimo Europeo 2024 che per l'appunto sarà ospitato in Germania. Non sarà un'urna semplice da decifrare per gli Azzurri guidati da Luciano Spalletti che è riuscito a farci qualificare direttamente senza passare dai playoff, ma che non è riuscito (con il pareggio contro l'Ucraina all'ultima giornata fra gli altri risultati) a farci evitare la quarta fascia e quindi un rischio alto di un girone complicato.



REGOLAMENTO - Ogni squadra di ogni urna verrà sorteggiata e affronterà altre tre squadre, provenienti dalle altre tre fasce. Non ci sono vincoli di sorteggio perciò ogni nazionale potrà affrontare anche la stessa squadra che magari ha fronteggiato durante il girone eliminatorio.



LE FASCE

URNA 1 - Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

URNA 2 - Ungheria, Danimarca, Albania, Austria, Romania, Turchia

URNA 3 -Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Olanda, Croazia

URNA 4 - ITALIA, Serbia, Svizzera, Vincente Playoff Lega A (una fra Galles, Finlandia, Polonia, Estonia), Vincente Playoff Lega B (una fra Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda), Vincente Playoff Lega C (una fra Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan).



DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING - Calciomercato.com seguirà LIVE l'evento che sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport 24 (canale 200) e dalla Rai in chiaro su Rai 2. In streaming per tablet, smartphone e PC sarà visibile su Sky Go, NOW, Raiplay, UEFA.com