EURO 2024 è sempre più vicino. Terminata la fase dei gironi di qualificazione, sono stati sorteggiati oggi i match dei playoff di marzo che determineranno le ultime tre a strappare il pass per il torneo. Le nazionali sono inserite in tre "path" e sono previste semifinali e finali in gara secca. Ognuno di questi path qualificherà una squadra.



PATH A: Polonia-Estonia e Galles-Finlandia (la vincitrice giocherà la finale in casa)

PATH B: Israele-Islanda e Bosnia Erzegovina-Ucraina (la vincitrice giocherà la finale in casa)

PATH C: Georgia-Lussemburgo (la vincitrice giocherà la finale in casa) e Grecia-Kazakistan