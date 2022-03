Alessandro Florenzi e Matteo Politano si aggiungono alla lunga lista degli indisponibili dell'Italia per la partita di domani sera in Turchia, la "finalina di consolazione" tra le squadre eliminate dai playoff per il Mondiale. I due calciatori abbandoneranno il ritiro di Coverciano e non partiranno dunque per Konya alla pari di Immobile, Insigne, Jorginho, Verratti, Berardi, Luiz Felipe e Mancini.



Il ct della Nazionale ha chiarito che per la maggior parte di loro l'assenza è dettata da motivi di natura fisica, oltre che dal desiderio di assecondare le volontà dei rispettivi club di appartenenza, in considerazione del fatto che alcuni di loro sarebbero finiti ugualmente in tribuna.