La prima Italia di Roberto Mancini, ora ci siamo: il ct debutta sulla panchina azzurra questa sera, in amichevole contro l'Arabia Saudita a San Gallo (20.45, diretta su Rai Uno). Partita delle prime volte, primo confronto assoluto tra le due formazioni e primo match degli Azzurri nella cittadina svizzera, ma anche delle prime novità portate da Mancini: Bonucci, alla 78esima presenza in Nazionale (raggiunge Scirea e Nesta), indosserà la fascia di capitano, Balotelli torna al centro dell'attacco in un tridente inedito con Insigne e Politano, al debutto.



PROBABILI FORMAZIONI



Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Pellegrini; Politano, Balotelli, Insigne. Ct: Mancini.



Arabia Saudita (4-3-3): Al Mosailem; Al Mowalad, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al Shahrani; Al Jassim, Al Faraj, Al Muwallad; Al Dawsari, Al Sahalwi, Bahebri. Ct: Pizzi.