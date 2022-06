Daniel Maza Gomez sarà l'arbitro della Finalissima tra Italia e Argentina, che a Wembley mette una di fronte all'altra la nazionale campione d'Europa e quella che ha trionfato in Coppa America. Insieme a lui, gli assistenti Schiemann e Rios e il quarto uomo - spagnolo - Gil Manzano. Al Var ci saranno l'altro spagnolo Martinez Munuera e il portoghese Martins.



Di seguito, tutti gli episodi dubbi della partita:



72’ - Ammonito Di Lorenzo che entra duro su Messi. Momenti di nervosismo subito placati.



57' Jorginho entra pesantemente su De Paul che cade e resta a terra. Ci stava il giallo.



38' - Giallo a Bonucci per una gomitata (col gomito sinistro) a Messi durante un contrasto aereo. Proteste dei giocatori dell'Argentina che chiedevano l'espulsione. Intervento quasi al limite, il difensore della Juve chiede subito scusa ma ha rischiato il rosso.



28' - Regolare la posizione di Lautaro in occasione del gol che sblocca la gara. Le proteste dell'Italia sono per l'intervento su Bernardeschi dal quale nasce l'azione dell'Argentina, ma l'arbitro - che nei primi minuti ha sempre lasciato correre per questi interventi duri - non interrompe il gioco.



21' - Primo giallo della partita per Otamendi che entra in ritardo su Emerson al limite dell'area.