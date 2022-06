La prima edizione della Finalissima vedrà questa sera, a partire dalle 20.45 ain carica affrontarecampione regnante dellaUna gara che assegna il nuovissimo trofeo Uefa ed incoronerà la squadra campione dei due mondi. Sarà però anche l'occasione per gli Azzurri per salutareche dice ufficialmente addio alla Nazionale. Per Mancini è gara vera e non farà esperimenti.Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori.Argentina (4-2-3-1): Matinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Rodriguez; Di Maria, Lo Celso, Messi, LautaroLa Uefa inizialmente aveva comunicato la presenza di Paulo Dybala in formazione alle spalle di Lautaro con Di Maria e Messi. A poco meno di 30 minuti dal fischio d'inizio, tuttavia, al suo posto in formazione ufficial è stato schierato Lo Celso.