Il centrocampista dell'Italia e dell'Inter Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la disfatta contro la Germania: "Questo è l'inizio di un nuovo percorso. Ci sta inciampare e dispiace per il risultato, la Germania è una squadra forte e quando commetti un errore ti fa gol".



MECCANISMI - "Il mister ha provato tante cose nuove dall'inizio di questa Nations League. Ripeto, la Germania è forte e se commetti un errore lo paghi caro. Siamo dispiaciuti ma il percorso è ancora lungo. Vergogna per gli italiani? Ci spiace per chi è venuto a vederci. Era una partita difficile, all'andata è stata una partita difficile e oggi abbiamo pagato caro degli errori commessi contro una nazionale forte".