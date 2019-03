Ecco le parole di Nicolò Barella dopo la sfida Italia-Finlandia, in cui ha sbloccato il risultato con un tiro da fuori area:



"Non sapevo di essere il primo nato a Cagliari a segnare in Nazionale. Sono contento e dedico questo gol alla mia città. Sarà difficile però superare Gigi Riva. Nazionale dei giovani? Mancini mi fa giocare più avanzato e ci sono con me giocatori fantastici. Mi trovo più libero di poter trovare la posizione tra le linee, difatti è arrivato il gol. Con l'atteggiamento giusto andremo avanti. Le parole di Giulini sul mio valore? Non so quanto valgo: decidono il Cagliari, il presidente e le altre squadre. Penso a far bene col club e la nazionale."