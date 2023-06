Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale italiana, non partirà con i compagni per l'Olanda, sede della Final Four di Nations League, a causa di un attacco febbrile che gli costerà i prossimi impegni. Niente semifinale con la Spagna, dunque, per il forte mancino in odor di rinnovo con i nerazzurri.



SOSTITUZIONE FORZATA - Al suo posto è stato inserito nella lista UEFA il difensore Alessandro Buongiorno, che aveva già preso parte al pre-raduno in Sardegna della scorsa settimana. Buongiorno si aggregherà al gruppo raggiungendolo direttamente a Enschede.