Il terzino sinistro dell'Italia, Cristiano Biraghi ha dichiarato alla Rai dopo il pareggio con la Polonia: "Questa mattina ho saputo di giocare titolare e sono stato molto contento per il mio esordio. Abbiamo sofferto molto l'atteggiamento della Polonia, che ci ha aspettato per poi ripartire in contropiede. A fine primo tempo nello spogliatoio ci siamo detti che dovevamo essere più tranquilli e lucidi con il pallone tra i piedi. Abbiamo commesso molti errori e abbiamo concesso troppo. La Polonia è una squadra forte, che gioca insieme da tanto tempo. Jorginho era sempre pressato e non è stata una partita facile per lui: non aveva spazio e gli avversari ci costringevano ad allargare il gioco".