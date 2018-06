Dopo il pareggio con l'Olanda ha parlato alla Rai il centrocampista dell'Italia Giacomo Bonaventura: “La vittoria sarebbe stata importante, per il morale e per tutto il lavoro svolto in questi giorni. La partita è stata positiva, mi trovo bene in questo ruolo sulla mediana e penso di poter far bene, ho giocato così nel Milan tutta la stagione. Sono soddisfatto della mia prestazione anche se mi sono mancati alcuni spunti offensivi, ma abbiamo creato buone cose tra noi compagni di centrocampo”.