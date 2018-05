Prima conferenza stampa della vigilia per il nuovo capitano della Nazionale Leonardo Bonucci, che ha parlato prima dell'amichevole che vedrà domani l'Italia impegnata contro l'Arabia Saudita: "Essere il capitano della Nazionale è ancora più pesante, ma è un peso che mi porto con gioia e con onore, è il sogno di tanti bambini."



SU BALOTELLI - "Balotelli? Balotelli l’ho trovato cambiato rispetto al passato, è maturo."



SULLA FASCIA - " Voglio dimostrare di essere all'altezza della situazione, proverò ad essere da esempio per gli italiani e i giovani all'inizio di questa avventura, come ho fatto e come farò nel Milan. E' strano non vedere Gigi, così come Daniele (Buffon e De Rossi, ndr), non ridere e scherzare con loro".