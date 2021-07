Leonardo, difensore dell'e della, parla in conferenza stampa in vista della semifinale di Euro2020 contro la Spagna, in programma domani alle 21: "Morata? E' uno dei migliori centravanti al mondo e fortunatamente durante la stagione ce l'ho in squadra. Domani servirà una grandissima attenzione per lui e per il resto della squadra. Chi scelgo tra Alvaro e Lukaku? Sono due grandissimi attaccanti, quando si arriva a questo livello della competizione si affrontano sempre nazionali forti. Hanno caratteristiche diverse"."Noi non siamo ancora a pieno dentro alla vigilia della gara, stiamo iniziando ora a respirare l'aria di Wembley. Vogliamo affrontare la gara con passione, umiltà e voglia di portare a casa il risultato. La Spagna è in continua crescita, dovremo stare attenti ai loro movimenti senza palla e servirà una prestazione importante in fase difensiva. La finale di Kiev è un ricordo amaro: ci siamo arrivati con le pile completamente scariche, purtroppo ce la siamo potuta giocare solo in parte e il risultato è stato giusto. Nel 2016, invece, sapevamo che con il nostro gioco potevamo metterli in difficoltà ed è stata tutta un'altra gara"."Nelle ultime due stagioni, un po' per l'infortunio di Giorgio, o per la pandemia o per acciacchi miei abbiamo giocato poco insieme. Ci conosciamo a memoria e quando giochiamo vicini viene tutto più naturale. Per questo si riesce ad essere più concentrato sul lavoro da fare e insieme riusciamo a dividerci i compiti da fare".- "Immobile che è risuscitato? (Ride, ndr). Ciro è un giocatore corretto, a volte la gioia e l'emozione di un gol ti fanno passare anche il dolore. Lo abbiamo preso in giro dopo la partita, poi è finita lì. La finale? Se facciamo l'Italia delle ultime 30 partite domani ci toglieremo una grande soddisfazione. Vincere per dedicare la vittoria a Spinazzola, per dirgli grazie".