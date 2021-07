Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia, ha parlato a Sky dopo la vittoria col Belgio: "Sorrido perché ancora una volta i valori che ci hanno portato fin qui sono stati l'abnegazione, il sacrificio e il cuore, negli undici e in chi stava fuori. Grandi valori per questo gruppo. Non molliamo mai un centimetro. Zoppicavo? Dalla Repubblica Ceca il ginocchio mi fa male, ma non importa. Con Chiellini gioco a memoria, con Lukaku era difficile ma devi starci con la testa"